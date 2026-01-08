Ярославский «Локомотив» победил «Сибирь» в матче КХЛ

Ярославский ХК «Локомотив» победил в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири». Игра в Новосибирске закончилась со счетом 2:3.

Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Первый период прошел без заброшенных шайб. В середине второго игрового отрезка счет открыл защитник «Локомотива» Мартин Гернат с передачи Вадима Дудорова. Результативное действие принесло нападающему первое очко в КХЛ.

В третьем периоде счет сравнял нападающий «Сибири» Тейлор Бек, реализовав большинство. Затем Гернат оформил дубль, но в этот раз ответная шайба последовала сразу же: отличился Максим Сушко. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время победу «Локомотиву» принесла шайба Александра Радулова.

14 января «Локомотив» сыграет с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

Алла Чижова