Ярославский «Локомотив» заключил с Радуловым новое соглашение

Ярославский ХК «Локомотив» расторг и заключил новое соглашение с нападающим Александром Радуловым. Об этом сообщает Континентальная хоккейная лига (КХЛ).

Прежнее соглашение действовало до конца сезона 2025/2026, новое — до конца сезона 2026/2027. В текущем сезоне Радулов провел 44 матча и набрал 38 (19+19) очков. 39-летний нападающий является лучшим снайпером и лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.

Радулов перешел в ярославскую команду из казанского «Ак Барса» в 2024 году. Вместе с «Локомотивом» он завоевал Кубок Гагарина и был признан самым ценным игроком play-off. Ранее Радулов выигрывал этот трофей в 2011 году с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Алла Чижова