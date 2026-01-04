Ярославский «Локомотив» в четвертый раз обыграл ЦСКА
Ярославский ХК «Локомотив» победил в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА со счетом 2:1. Это четвертая подряд победа ярославской команды над клубом из Москвы.
Фото: ХК «Локомотив»
В первом периоде на 13-й минуте нападающий «Локомотива» Байрон Фрэз открыл счет. Во втором игровом отрезке забитых шайб не было. Ярославская команда пропустила в начале третьего периода в равных составах — у соперника отличился Денис Зернов. Игра со счетом 1:1 перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов, в которой победную шайбу забросил ярославец Артур Каюмов.
Следующий матч «Локомотива» состоится 6 января в Магнитогорске. «Железнодорожники» сыграют с местным «Металлургом».