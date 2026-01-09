Власти готовятся к эвакуации застрявших в пробке на М-8

Власти Ярославской области готовятся к эвакуации людей, застрявших в пробке на федеральной трассе М-8 (Москва — Архангельск) в Ярославской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пробка из-за снегопада на М-8

Фото: Анатолий Каширин Пробка из-за снегопада на М-8

Движение в Переславль-Залесском округе от 111 до 134 км ограничено из-за сильных снегопадов. Грузовики застревают на подъемах, образовались пробки.

«В настоящее время прорабатывается возможность эвакуации с трассы — планируется задействовать три автобуса для доставки нуждающихся в город и размещения их в гостинице. Для размещения людей подготовлены номера в гостинице "Роза ветров" в Переславле»,— сообщили в областном правительстве.

Кроме того, в 20:00 планируется развернуть пункт обогрева у поста ГИБДД на 132 км трассы М-8, где можно будет получить горячий чай и питание. Власти призывают жителей Ярославской области отказаться от поездок на личном автомобиле.

Попавшие в пробку люди сообщают, что движения в настоящее время на трассе М-8 нет.

«В обе стороны машины стоят. Со встречки никто не движется. Вот уже полтора часа моя машина стоит, ни на метр не продвинувшись вперед. На моей памяти такого коллапса не было, полная безысходность. Мне осталось 25-30 км до Переславля, до этого проехал 800 км, нигде такого не было»,— рассказал «Ъ-Ярославль» депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин.

Антон Голицын