Ярославский «Локомотив» продлил контракт с вратарем

Ярославский ХК «Локомотив» заключил новое соглашение с голкипером Алексеем Мельничуком, согласно которому вратарь останется в команде до 31 мая 2027 года. Об этом сообщает КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Прежнее соглашение действовало до конца текущего сезона. Перед заключением нового оно было расторгнуто. «Мельничук в этом сезоне принял участие в десяти матчах, шесть из них выиграл, отражая 91,2 % бросков и пропуская в среднем 2,02 шайбы за игру»,— указала лига.

У «Локомотива» два вратаря — Даниил Исаев и Алексей Мельничук. Главный тренер команды Боб Хартли доволен игрой обоих.

Алла Чижова