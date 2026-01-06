Над Ярославской областью сбили 13 БПЛА

На территории Ярославской области в ночь на 6 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Министерства обороны России.

Места атак пока не уточняются. Опасность атаки беспилотников губернатор Михаил Евраев объявил в 2:37. В 1:26 аэропорт Туношна был закрыт на прием и выпуск воздушных судов.

Также атаке подверглась соседняя Костромская область. Костромской губернатор Сергей Ситников сообщил о сбитии четырех БПЛА. Всего, по данным Минобороны, в период с 23.00 мск 5 января до 7.00 мск 6 января в России сбиты 129 БПЛА.

Антон Голицын