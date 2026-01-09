В Ярославской области из-за снегопада фиксируются отключения электричества

В Рыбинском, Большесельском и Переславль-Залесском округах Ярославской области 9 января зафиксированы локальные перебои в электроснабжении. Об этом сообщили в филиале «Россети Центр» — «Ярэнерго».

В регионе сохраняются сложные погодные условия, включая сильный снег, метель и ветер со скоростью до 15 м/с. В этих условиях энергетики находятся в режиме повышенной готовности и оперативно реагируют на последствия непогоды.

Для восстановления энергоснабжения задействованы 49 бригад, в составе которых 142 специалиста и 56 единиц спецтехники. Филиал располагает резервными источниками электроснабжения общей мощностью 2,4 МВт, которые могут быть подключены к социально значимым объектам.

В «Ярэнерго» работает оперативный штаб, который обеспечивает координацию действий. Ведется постоянный обмен информацией с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Также осуществляется мониторинг погодных и оперативных условий на территории региона.

Антон Голицын