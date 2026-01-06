«Локомотив» уступил «Металлургу» в овертайме

Ярославский ХК «Локомотив» на выезде проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 4:5. Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился овертаймом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В первом периоде по одной шайбе в ворота соперника забросили игроки «Локомотива» Никита Черепанов и Максим Шалунов. Во втором периоде «Металлург» реализовал большинство: отличился Люк Джонсон.

В третьем периоде нападающий хозяев Андрей Козлов счет сравнял. Через две минуты после этого форвард ярославцев Артур Каюмов вновь вывел свою команду вперед, забив гол. Затем две подряд шайбы были заброшены в ворота «Локомотива» хоккеистами «Металлурга» — Дмитрием Силантьевым и Макаром Хабаровым.

На последней минуте матча защитник ярославской команды Мартин Гернат при игре в формате шесть на пять забил гол, таким образом переведя игру в овертайм. В дополнительное время отличился Валерий Орехов — защитник «Металлурга». Матч в Магнитогорске закончился победой хозяев 5:4.

8 января «Локомотив» сыграет с «Сибирью» в Новосибирске.

Алла Чижова