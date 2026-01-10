Города, села и деревня Ярославской области войдут в «Золотое кольцо»

Маршрут «Золотое кольцо России» увеличат на 49 населенных пунктов, в том числе села Вятское и Годеново, деревня Карабиха, города Мышкин, Рыбинск, Тутаев и Углич Ярославской области, а также национальный парк «Плещеево озеро» в Переславль-Залесском округе. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мышкин, Ярославская область

Фото: Правительство Ярославской области Мышкин, Ярославская область

Фото: Правительство Ярославской области

Также в маршрут впервые войдут населенные пункты Тверской и Нижегородской областей. По словам зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, расширение будет способствовать достижению цели — обеспечение к 2030 году роста доли туризма в ВВП страны до 5% и числа турпоездок — до 140 млн.

«Расширяя “Золотое кольцо„ мы расширяем и палитру впечатлений для туристов. Теперь это целая экосистема путешествий, где можно выбрать и темп, и формат, и сюжет: от паломнического тура по Дивееву до гастрономических выходных в Вятском»,— прокомментировал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

В правительстве отметили, что расширение «Золотого кольца» даст туристам «свободу выбора», когда каждый сможет сам составлять свой идеальный маршрут из разных населенных пунктов «Золотого кольца».

«Этот проект также станет катализатором развития для десятков малых городов, поможет создать новые рабочие места, восстановить памятники и сделать эти территории более привлекательными для жизни»,— указывается в сообщении правительства. Регионы, входящие в «Золотое кольцо», используют поддержку по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».