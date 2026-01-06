Вручены первые медали «Рожденному на Ярославской земле»

С 6 января в Ярославской области начали вручать памятные медали «Рожденному на Ярославской земле», инициированные главой региона Михаилом Евраевым. Первая церемония прошла в отделе ЗАГС областного центра, сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Медаль «Рожденному на Ярославской земле» Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области Следующая фотография 1 / 2 Медаль «Рожденному на Ярославской земле» Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Это новая традиция, которую мы ввели с этого года. Первые 20 семей из Ярославля, Ярославского муниципального округа, Тутаева и Рыбинска уже приняли поздравления. Теперь родители младенцев вместе со свидетельством о рождении и комплектом необходимых вещей по проекту "Привет, малыш!" будут получать и памятную медаль»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Медаль, изготовленная из латуни золотистого цвета, имеет на лицевой стороне герб региона и надпись «Рожденному на Ярославской земле». В рамках первой партии планируется изготовить более 8 тыс. таких наград. В 2026 году в регионе уже зарегистрировано более 30 новорожденных, в первую ночь года — 13 детей.

В Ярославской области действует комплекс мер по поддержке семей с детьми. Среди них — единовременные выплаты при рождении двойни или более, при рождении третьего и последующих детей, а также выплаты беременным студенткам-очницам по 100 тыс. рублей. Организованы 24 пункта проката детских вещей, компенсируется 50% стоимости обучения в вузах для одного ребенка из многодетной семьи.

Также учреждена областная награда — медаль «За верность родительскому долгу». С 2026 года введены новые меры демографической поддержки, включая дополнительные выплаты при рождении детей.

Антон Голицын