Защитник «Локомотива» сыграет за сборную Словакии на Олимпиаде

Защитника ярославского ХК «Локомотив» Мартина Герната вызвали в сборную Словакии для выступления на Олимпиаде. Информацию подтвердил наставник ярославской команды Боб Хартли в ходе пресс-конференции после матча с магнитогорским «Металлургом».

«Его вызвали в сборную Словакии. Он поедет на Олимпиаду»,— сказал Хартли.

Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля — в Милане и городе Кортина-д'Ампеццо.

Гернат третий сезон выступает за ярославский клуб. После окончания сезона 24/25 появилась информация о возможном отъезде защитника в НХЛ, однако позже «Локомотив» переподписал Герната. В текущем регулярном чемпионате защитник забил за ярославскую команду уже девять шайб.