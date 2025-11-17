Экс-руководителя и главную медсестру удмуртского онкодиспансера оставили в СИЗО

Устиновский райсуд Ижевска продлил срок содержания под стражей 49-летнему бывшему главному врачу Виктору Заварзину и 43-летней бывшей главной медсестре онкодиспансера, обвиняемым в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, фигурантов оставили в СИЗО на два месяца, до 25 января.

Напомним, следствие считает, что с января 2023-го по апрель 2025 года Виктор Заварзин и бывшая главная медсестра получили от представителя коммерческой организации взятку за способствование заключению государственных контрактов на поставку медицинского оборудования, а также за покровительство по службе. В ходе расследования были проведены обыски, изъяты документы и электронные носители информации. По статье о взяточничестве (ст. 290 УК) предусмотрено до 12 лет лишения свободы. Виктор Заварзин был арестован 28 мая.

Виктора Заварзина назначили руководителем учреждения в октябре 2022 года. Он окончил Ижевскую медицинскую академию (ИГМА), после чего с 2000-го по 2018 годы работал в ГКБ №7 врачом-нейрохирургом. В 2018 году он занял пост главного врача центра медицинской реабилитации «Апрель», с 2021 года являлся главным врачом ООО «ПЭТ-Технолоджи».

Анастасия Лопатина