Начальника управления архитектуры администрации Ижевска заключили под стражу

Индустриальный райсуд Ижевска избрал меру пресечения и. о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Дмитрия Фомина, которого обвиняют в получении взятки (ст. 290 УК, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, Дмитрий Фомин был задержан вчера. Следствие считает, что подозреваемый лично получил от представителя одного из застройщиков взятку размером 200 тыс. руб. Как установило УФСБ, деньги были переданы фигуранту за согласование проекта планировки территории и изменение вида разрешенного использования земельного участка, а также за содействие в разрешении на строительство на нем многоквартирного дома.

Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца, до 26 февраля.

Владислав Галичанин