Дело начальника службы администрации кладбищ Ижевска о взятке направлено в суд

Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника службы администрации кладбищ Ижевска Ирины Янгировой и ее заместителя Олега Панина. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, они обвиняются в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (ст. 290 и ст. 286 УК).

судебное заседание от 09.10.2025 года

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что в 2023–2024 годах фигуранты получили более 3,2 млн руб. от представителя ритуальной организации за предоставление участков для захоронения на кладбищах «Хохряковское-2» и «Южное», а также за незаконную перерегистрацию участка на кладбище «Хохряковское» для создания семейного захоронения.

Олег Панин также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В 2023 году он получил 200 тыс. руб. за перерегистрацию участка для создания родового захоронения, а в 2021–2023 годах похитил более 2,4 млн руб., обещая содействие в предоставлении участков. Дело рассмотрит Индустриальный райсуд Ижевска.

Анастасия Лопатина