ФСБ: глава Завьяловского района Русинов принудил ИП к ремонту недвижимости

На главу Завьяловского района Удмуртии Константина Русинова возбудили еще одно уголовное дело, связанное с превышением должностных полномочий (ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Избрание меры пресечения Константину Русинову 6 ноября

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

«По версии следствия, фигурант из-за желания укрепить личный авторитет как успешного руководителя перед жителями района потребовал от ИП за его счет осуществить ремонт одного из помещений, находящегося на территории села Завьялово»,— говорится в сообщении.

Уголовное дело завели по материалам УФСБ. Ведомство указывает, что Константин Русинов принудил ИП к ремонту одного из объектов в муниципальной собственности под угрозой негативных последствий для бизнеса в дальнейшем. Следствие продолжается.

Напомним, Константин Русинов был задержан 6 ноября. По версии следствия, он помог местному бизнесмену и депутату (ФИО не озвучивалось) оформить землю в долгосрочную аренду в Завьяловском районе, за что последний оказал чиновнику «услуги имущественного характера» более чем на 500 тыс. руб. и покровительствовал при осуществлении предпринимательской деятельности. Чиновник обвиняется в получении взятки (ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Свою вину Константин Русинов не признавал. Он находится в СИЗО. Адвокат обвиняемого пыталась обжаловать решение об аресте в Верховный суд Удмуртии, однако 18 ноября апелляционная инстанция оставила меру пресечения без изменений.