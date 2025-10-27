Экс-гендиректор АО «Газпром газораспределение Ижевск» осужден за коррупцию

Первомайский районный суд Ижевска признал виновным бывшего генерального директора АО «Газпром газораспределение Ижевск» Алексея Вершинина в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что Алексей Вершинин с февраля 2022-го по март 2023 года получил взятку 1 млн руб. за заключение подрядов на строительство сетей газораспределения и газоснабжения, «создание преимущественных условий» в торгах по выбору подрядчика, а также за ускорение оплаты актов выполненных работ.

Напомним, Алексея Вершинина отправили под домашний арест 29 ноября 2024 года. Его полномочия как депутата Госсовета Удмуртии были прекращены по письменному заявлению 25 февраля 2025 года, после обвинения во взяточничестве. Он входил во фракцию «Единая Россия» (ЕР) и являлся членом постоянной комиссии регионального парламента по экономической политике, промышленности и инвестициям.

В начале марта место гендиректора ижевских «Газпром межрегионгаза» и «Газпром газораспределения» занял Александр Черкашин из Белгорода. Алексей Вершинин являлся гендиректором местного «Газпром межрегионгаза» с 2012 года, до этого — гендиректор РОАО «Удмуртгаз».

Суд приговорил фигуранта к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в 5 млн руб., а также лишил его права заниматься деятельностью в сфере строительства сетей газораспределения на два года. Кроме того, суд постановил конфисковать денежные средства и имущество в размере суммы взятки.

Анастасия Лопатина