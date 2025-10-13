В Ижевске вынесли приговор экс-замминистра здравоохранения Удмуртии Наталье Кропочевой

Первомайский райсуд Ижевска вынес приговор бывшему заместителю министра здравоохранения Удмуртии Натальи Кропочевой и ее пособнику Светлане Суслоновой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Наталья Кропочева признана виновной в получении взятки в размере 1,3 млн руб. и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 290, ст. 285 УК РФ). В период с января 2021 года по август 2024 года, занимая должность главного врача ГКБ №2 в Ижевске и затем заместителя министра, она получила взятку от руководства похоронного дома «ИжРитуал» за содействие в заключении договора на транспортировку тел умерших пациентов.

Ее пособница Светлана Суслонова, гендиректор ООО «Центр косметологии СВ», была признана виновной в посредничестве в получении взятки и пособничестве злоупотреблению должностными полномочиями (ст. 291.1, ст. 285 УК РФ). Также она была фиктивно трудоустроена в больницу, не исполняя должностных обязанностей, где получила более 111 тыс. руб. заработной платы.

Суд назначил Наталье Кропочевой пять лет лишения свободы и штраф 1,3 млн руб., а Светлане Суслоновой — четыре года лишения свободы и аналогичный штраф. Обе подсудимые останутся под стражей до вступления приговора в законную силу.

Напомним, Наталья Кропочева заняла пост замминистра здравоохранения в июне 2024 года. С 2014 по 2020 годы она занимала должности главного врача в медучреждениях Пермского края, Ярославской области и Удмуртии. Она руководила ГКБ №2 c 2020 года.

Анастасия Лопатина