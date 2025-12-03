Экс-главе Росимущества в Удмуртии Рублевой дали 4,5 года исправительной колонии

Бывшему руководителю управления Росимущества в Удмуртии и Кировской области Екатерине Рублевой вынесли приговор. Она признана виновной в получении взятки в особо крупном размере и в подстрекательстве к превышению должностных полномочий (ст. 290, ст. 286 УК соответственно). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, такое решение принял Первомайский райсуд Ижевска.

Суд установил, что в 2024–2025 годах Екатерина Рублева через посредников — своего сожителя и родственницу — получила взятку в размере более 1,9 млн рублей от директора коммерческой организации за обеспечение заключения договора аренды земельного участка без проведения торгов.

Кроме того, в 2025 году она склонила главу Воткинского района Айрата Газимзянова к изданию незаконного постановления о разрешении коммерческой фирме «Стройграв» использовать участок земли площадью 11,4 тыс. кв. м в национальном парке «Нечкинский». Участок был передан сроком на пять лет. Как писал «Ъ-Удмуртия», постановление отменено, землю вернули в федеральную собственность. Айрату Газимзянову предъявлено обвинение в превышении полномочий.

«Рублева признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства»,— говорится в сообщении.

Суд назначил виновной 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии со штрафом в размере более 1,9 млн руб. Судебная инстанция также лишила Екатерину Рублеву права занимать должности на государственной и муниципальной службе на три года.

Было принято решение о конфискации у Екатерины Рублевой имущества и денежных средств в размере суммы взятки. Приговор в законную силу не вступил.

Екатерина Рублева руководила управлением Росимущества до 11 июня 2025 года. Сотрудники УФСБ задержали чиновницу через две недели, 25 июня. По статье о взяточничестве предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

В августе 2024 года ее оштрафовали за нарушение трудового законодательства: оно было связано с увольнением сотрудника и порядком привлечения его к дисциплинарной ответственности. Тогда Екатерине Рублевой назначили штраф в размере 1 тыс. руб. за нарушения законодательства о труде (ч. 1 ст. 5.27. КоАП РФ).