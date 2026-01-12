Лечебный центр в Удмуртии заплатит штраф из-за проблем с отчетом об анальгетиках

Сарапульский горсуд Удмуртии постановил оштрафовать лечебно-диагностический центр «Камский доктор», который вовремя не предоставил отчет об обороте наркотических средств и психотропных веществ (ст. 6.16 КоАП). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в ходе сверки документации и журналов регистрации операций компания не предоставила соответствующую отчетность за 2024 год. В документе должны содержаться сведения о количестве использованных наркотических средств и психотропных веществ и их запасов.

«Общество осуществляет оборот наркотических средств: кетамин, фентанил, которые включены в список II Перечня наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ»,— говорится в сообщении.

Судебная инстанция учла, что центр устранил нарушения ветеринарно-санитарных правил, и постановила оштрафовать компанию на 100 тыс. руб. без конфискации наркотических средств и психотропных веществ.