Рассмотрение дела экс-главы Ижевска Бекмеметьева перенесли на середину января

Заседание Нефтекамского горсуда Башкирии 24 декабря, на котором должны были начать допросы фигурантов по делу экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 285 УК), перенесли на 15 января из-за неявки одного из подсудимых по болезни. Данные об этом содержатся в системе судебного делопроизводства.

Олег Бекмеметьев на заседании суда 06.02.2024

Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Больничный лист представил фактический руководитель застройщика «Ухтомского один» Олег Бушмакин, рассказали «Ъ-Удмуртия» в объединенной пресс-службе судов республики. Ему предъявлено обвинение в подстрекательстве (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК).

Третьим фигурантом по уголовному делу проходит бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин. Ему инкриминируется пособничество (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК).

Напомним, следствие считает, что в 2021 году Олег Бекмеметьев передал муниципальный земельный участок в собственность застройщика «Ухтомского один» без проведения торгов по заниженной стоимости. Николай Пушин, по версии следствия, «оказал содействие в форме бездействия по службе», не принимая мер реагирования на нарушения законодательства о земле при передаче муниципального участка.

Из обвинительного заключения следует, что действия фигурантов принесли городу ущерб свыше 4 млн руб. Кроме того, Олега Бекмеметьева обвинили в том, что он незаконно содействовал «заключению договора аренды на земельные участки коммерческим структурам», чем нанес ущерб муниципалитету на 34 млн руб.

Олег Бекмеметьев был задержан в июле 2023 года. По последним данным, бывший градоначальник свою вину не признает.

Сейчас бывший мэр находится в СИЗО города Дюртюли. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что во время предварительного следствия по уголовному делу было допрошено более 250 свидетелей.

На последних заседаниях 17-18 декабря суд допросил в качестве представителя потерпевшего действующего главу Ижевска Дмитрия Чистякова, в качестве свидетелей — следователей СУ СКР по Удмуртии Лобанова и Дюгаева, в чьем производстве находилось уголовное дело, а также специалистов в области лингвистики, оценочной деятельности, землеустройства и кадастровой деятельности, приглашенные стороной защиты.

