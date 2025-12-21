Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главу Воткинского района Удмуртии Газимзянова оставили под стражей на два месяца

Главе Воткинского района Удмуртии Айрату Газимзянову продлили срок ареста по уголовному делу о незаконном предоставлении участка в национальном парке «Нечкинский». Такое решение принял Индустриальный райсуд Ижевска. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Айрат Газимзянов обвиняется в превышение должностных полномочий (ст. 286 УК, до 10 лет лишения свободы).

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что глава района по просьбе своего знакомого незаконно подписал постановление о предоставлении компании «Стройграв» на пять лет участка площадью 11,4 тыс. кв. м в «Нечкинском». Национальный парк на особо охраняемой природной зоне находится в собственности РФ.

«В настоящее время незаконное постановление отменено, земельный участок возвращен в федеральную собственность»,— говорится в сообщении.

Айрат Газимзянов и его защитник просили изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, но суд, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, оставил главу района под стражей до 17 февраля.

Напомним, Айрата Газимзянова задержали и отправили под арест 20 августа. Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело на предполагаемых сообщников — 50-летнего и 38-летнюю жителей — по статье о подстрекательстве (ч. 4 ст. 33 п. «е» ч. 3 ст. 286 УК). Временно исполняющим обязанности главы района был назначен его заместитель по строительству, ЖКХ и дорожной деятельности Денис Русских.