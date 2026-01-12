Новые миллионеры, взрывы и уход из Telegram

Россияне начали 2026 год с долгих выходных – страна отдыхала почти две недели. За это время в Свердловской области произошло много событий – от крупных выигрышей до крупных трагедий, унесших жизни. Что случилось в новогодние праздники – в подборке «Ъ-Урал».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Удачливые миллионеры

Для многих россиян стало традицией участвовать в новогодней лотерее, и свердловчане в этом году оказались наиболее удачливыми. По итогам розыгрыша «Новогодний миллиард — 2026» участники из Свердловской области получили в сумме 448,9 млн руб. — это самый высокий показатель среди регионов, сообщили в «Столото». Главный приз — 1 млрд руб. — был разделен между тремя участниками, купившими билеты в Свердловской, Новосибирской и Тюменской областях. Каждый из них получил по 333,3 млн руб.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Недетский праздник

В Серове в пожаре погибли два подростка. По данным следствия, компания из 13 человек, из которых 12 несовершеннолетних (от 12 до 17 лет) и 20-летний юноша, отмечали Новый год в частном доме в СНТ в поселке Медянкино. В полиции рассказали, что один из подростков тайком взял ключи у мамы от дома и пригласил туда компанию. Само празднование прошло без ЧП, но на утро подростки решили истопить печь и плеснули в топку легковоспламеняющуюся жидкость, из-за чего и произошел пожар. Во время тушения нашли тела 14-летнего мальчика и 12-летней девочки. 17-летнему молодому человеку предъявили обвинение.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Новый президент

В конце прошлого года экс-ректор Уральского государственного медицинского университета, академик Российской академии наук (РАН) Ольга Ковтун была назначена президентом УГМУ. Ранее ее кандидатура была поддержана ученым советом УГМУ. Приказ о назначении на пост президента вуза подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Фото: МЧС Свердловской области

Снова газ

В Первоуральске 4 января взорвался газ в жилом четырехэтажном доме. Пострадала хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв. С ожогами средней тяжести ее доставили в больницу, еще две ее соседки получили отравление угарным газом. Причины произошедшего пока устанавливают. По заявлению главы города, плановая проверка газового оборудования в доме проходила в феврале.

Фото: СКР

Взрыв в котельной

В Нижнем Тагиле 8 января произошел взрыв в котельной на территории ЗАО «Нижнетагильская мебельная фабрика». В результате частично обрушилась стена котельной и возник пожар. Под завалами спасатели обнаружили тело кочегара. По одной из отрабатываемых версий силовиков возможная причина ЧП – аварийная работа оборудования котельной.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В МЧС сработали выборочно

Министерство по чрезвычайным ситуациям в новогодние праздники объявило об уходе из Telegram. В каналах региональных министерств (Свердловской и Тюменской областей, а также Югры, Ямала и других регионов) появились сообщения, что отныне информация от МЧС будет появляться в каналах в Max, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и на Rutube, а Telegram-каналы завершают публикацию новостей. В комментариях под данными сообщениями в некоторых каналах пользователи раскритиковали решение об уходе с площадки.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фурор девятиэтажной горки

В Екатеринбурге в рамках фестиваля «Энергия РМК. Зима» в этом году открыли горку высотой с девятиэтажный дом. За 11 дней работы (по данным на 8 января) фестиваль посетили более 300 тыс. человек. В связи с популярностью девятиэтажной горки организаторы стали продавать билеты на сеансы по полтора часа. Что касается других новогодних площадок в уральской столице, по данным администрации Екатеринбурга, в новогоднюю ночь на праздничных площадках собралось более 100 тыс. человек.

Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

Новый игрок

Хоккеист Даниэль Спронг перешел из ЦСКА в хоккейный клуб «Автомобилист» в обмен на денежную компенсацию. 28-летний нападающий из Нидерландов подписал односторонний контракт с уральским клубом, который будет действовать до конца мая 2027 года. В ХК «Автомобилист» он будет играть под номером 11.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Старый новый рок»

Фестиваль «Старый Новый Рок» прошел 11 января в КЦ «Урал» в Екатеринбурге. По данным организаторов, в этом году его посетили более 2,5 тыс. зрителей. На двух сценах — «Соня» и «Петя» — выступили 25 рок-групп, включая хедлайнеров: «Запрещенные барабанщики», «Мытищи в огне», «Сова», «Быдлоцыкл», Patrick Cash и «ТОП». Событие стало стартом празднования 40-летия свердловского рок-клуба — в честь его юбилея в Екатеринбурге объявлен Год уральского рока.

Мария Игнатова