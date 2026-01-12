Более 2,5 тыс. зрителей посетило фестиваль «Старый новый рок» в Екатеринбурге

Фестиваль «Старый Новый Рок», который прошел 11 января в КЦ «Урал» в Екатеринбурге, посетило более 2,5 тыс. зрителей, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа "Сова"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Группа "Сова"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На двух сценах — «Соня» и «Петя» — выступили 25 рок-групп, включая хедлайнеров: «Запрещенные барабанщики», «Мытищи в огне», «Сова», «Быдлоцыкл», Patrick Cash и «ТОП». Из 250 поданных заявок было отобрано 20 коллективов, из которых 12 — из Екатеринбурга, остальные — из Москвы, Сочи, Тюмени и Миасса.

Событие стало стартом празднования 40-летия свердловского рок-клуба — в честь его юбилея в Екатеринбурге объявлен Год уральского рока.



«Старый новый рок» проходил в Екатеринбурге ежегодно 13 января с 2000 года. В последний раз его проводили в 2020 году. «Фестиваль "Старый новый рок" создан Владимиром Шахриным и мной на смену фестивалям Свердловского рок-клуба. Одна из его миссий — сохранение традиций. Поэтому логично начать празднование 40-летия Свердловского рок-клуба с возрождения фестиваля»,— отметил директор фестиваля Евгений Горенбург. Министр культуры Свердловской области Илья Марков поблагодарил команду Евгения Горенбурга за поддержание духа уральского рока на протяжении многих лет.

Организаторы подчеркнули, что фестиваль прошел бесплатно. В первый день анонса на него зарегистрировались 1,5 тыс. человек, а все места были заняты за три дня.

Николай Яблонский