Из ЦСКА в «Автомобилист» перешел нападающий Даниэль Спронг

Хоккеист Даниэль Спронг перешел из ЦСКА в ХК «Автомобилист» в обмен на денежную компенсацию, сообщили в пресс-службе уральского клуба. 28-летний нападающий из Нидерландов подписал односторонний контракт, который будет действовать до 31 мая 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниэль Спронг

Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист» Даниэль Спронг

Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

Даниэль Спронг родился в Амстердаме, но начал карьеру в юниорских лигах Северной Америки. В 2015 году был выбран «Питтсбургом» в драфте НХЛ под 46-м номером. В составе этой команды он дебютировал в НХЛ в сезоне 2015/16. За все время карьеры выступал за семь клубов лиги: «Питтсбург», «Анахайм», «Вашингтон», «Сиэтл», «Детройт», «Ванкувер» и «Нью-Джерси». В НХЛ он сыграл 388 матчей, набрав 169 (88+81) очков, включая 14 игр и 3 (1+2) балла за результативность в Кубке Стэнли. В нынешнем сезоне Даниэль Спронг начал выступать за ЦСКА, где провел 29 матчей в КХЛ, набирая в среднем более одного очка за игру. В его активе 31 (12+19) очко и показатель полезности «+4».

В ближайшее время он прибудет в Екатеринбург и присоединится к «Автомобилисту». В новой команде хоккеист будет выступать под номером 11.

Ирина Пичурина