Суд избрал меру пресечения 17-летнему обвиняемому в смерти двух подростков

Серовский районный суд (Свердловская область) рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения 17-летнему жителю поселка Медянкино города Серова, обвиняемому в смерти двух подростков, погибших в пожаре 1 января 2026 года. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий до 1 марта 2026 года включительно, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Постановление суда не вступило в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Свердловской области Фото: СУ СКР по Свердловской области

Напомним, компания из 12 подростков и одного 20-летнего молодого человека отмечала Новый год в частном доме. На утро они решили истопить печь. Для этого, по предварительным данным, один из подростков плеснул в печь воспламеняющуюся жидкость. По данным следователей, во время тушения нашли тела 14-летнего мальчика и 12-летней девочки. Еще трое были госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».