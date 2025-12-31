Ольга Ковтун назначена президентом УГМУ

Академик Российской академии наук (РАН) Ольга Ковтун назначена президентом Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), сообщили в пресс-службе вуза. Ранее ее кандидатура была поддержана ученым советом УГМУ. Приказ о назначении на пост президента вуза подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее Ольга Ковтун работала в качестве ректора УГМУ. В начале сентября стало известно о скорой отставке ученого. Причина — достижение предельного возраста для руководителя университета в октябре 2025 года.

Ольга Ковтун возглавляла УГМУ с 2018 года. Ранее, с 1998 года, она работала профессором кафедры нервных болезней и нейрохирургии Уральской государственной медицинской академии (УГМА.— сейчас УГМУ), с 1999 года — заместителем министра здравоохранения Свердловской области. В 2006 году была назначена советником заместителя председателя правительства региона по социальной политике, одновременно заведовала кафедрой неврологии детского возраста и неонатологии. С 2007 года работала проректором по научной работе и инновациям УГМУ и заведовала кафедрой педиатрии и неонатологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (ФПК и ПП). В 2015 году перешла в правительство Пермского края: занимала должность заместителя председателя правительства по вопросам социальной политики, министра здравоохранения региона. В 2017 году вернулась в УГМУ: работала первым проректором вуза и профессором кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП.

Позже Михаил Мурашко в октябре назначил экс-директора Уральского научного исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) Юрия Семенова на должность и.о. ректора, 10 ноября — утвердил главой вуза. По словам источника «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, главной задачей нового главы вуза станет решение проблемы «жутчайшего дефицита медицинских кадров» в муниципалитетах. Затем господин Мурашко отменил прямые выборы ректора УГМУ.

Юрий Семенов с 1987 года работал санитаром в Тимирязевской участковой больнице (Челябинская область), в 1995 году окончил Челябинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», затем поступил в клиническую ординатуру на кафедре акушерства и гинекологии. С 1997 года работал акушером-гинекологом в Челябинской городской клинической больнице №10. В 2011 году господин Семенов возглавил Челябинский областной перинатальный центр, в 2019-2022 году работал на посту министра здравоохранения Челябинской области.

Схожим образом в июле текущего года бывшего ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора Кокшарова утвердили в должности президента университета.