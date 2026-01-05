Ремонт дома в Первоуральске после взрыва газа завершат к апрелю

В Первоуральске отремонтируют дом, который пострадал от взрыва газа в одной из квартир. Ориентировочный срок завершения ремонта — к апрелю, сообщил глава города Игорь Кабец в своем Telegram-канале.

Фото: СУ СК Свердловской области Фото: СУ СК Свердловской области

«Мы уже ищем подрядную организацию для экспертного осмотра и восстановительных работ, делаем всё возможное для ускорения, несмотря на праздничные дни»,— написал господин Кабец.

По его словам, серьезных разрушений не было, и часть жильцов уже вернулись в свои квартиры. При этом некоторым может потребоваться расселение. Специалисты помогают жильцам заполнить заявления для получения компенсаций, а еще решают проблемы с утраченными документами и необходимыми им лекарствами.

Взрыв газа произошел 4 января. Пострадала женщина, которая жила в квартире на четвертом этаже, где и произошел взрыв. Сейчас хозяйка квартиры в больнице с ожогами средней тяжести, еще две ее соседки получили отравление угарным газом. Пожар распространился на три квартиры, но его удалось быстро локализовать, а затем потушить.

Прокуратура начала проверку случившегося, СУ СК по Свердловской области возбудил уголовное дело по 238 УК РФ (выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Причины произошедшего пока устанавливают, по заявлению главы города, плановая проверка газового оборудования в доме проходила в феврале.

Анна Капустина