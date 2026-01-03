Более 448 млн рублей выиграли свердловчане в лотерее в новогоднем розыгрыше

Крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото» опубликовал рейтинг регионов по общей сумме выигрышей в новогоднем тираже «Русского лото». По итогам розыгрыша «Новогодний миллиард — 2026» участники из Свердловской области получили в сумме 448,9 млн руб. — это самый высокий показатель среди регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего в праздничном тираже было разыграно 4,247 млрд руб. Главный приз — 1 млрд руб. — был разделен между тремя участниками, купившими билеты в Свердловской, Новосибирской и Тюменской областях. Каждый из них получил по 333,3 млн руб. Кроме того, был разыгран приз в размере 100 млн руб. Билет, выигравший 100 млн руб., был приобретен в составе подарочного набора в Липецкой области. Еще 98 участников стали миллионерами.

После Свердловской области второе место в рейтинге регионов занимает Новосибирская область (404,4 млн руб.), Тюменская область (390,9 млн руб.), Московская область (361,7 млн руб.), г. Москва (260,1 млн руб.), Краснодарский край (168,3 млн руб.).

В пресс-службе лотереи напоминают, что срок обращения за выигрышами в точки продаж составляет 180 дней с даты проведения тиража. Если в этот срок победитель не смог обратиться, то у него есть еще три года для обращения в лотерейный центр «Столото». Если через 3,5 года победители так и не обратились за выигрышем, то средства перечисляются в бюджет РФ.

Согласно правилам, выигрыши от 4 тыс. руб. облагаются налогом.