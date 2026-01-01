Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Более 100 тыс. человек за ночь посетили новогодние площадки Екатеринбурга

В новогоднюю ночь в Екатеринбурге на праздничных площадках собралось более 100 тыс. человек, сообщили в городской администрации. Наибольшее количество людей — свыше 50 тыс. — собрались на главной елке в Историческом сквере, более 40 тыс. провели праздник в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского, а 200 человек встретили Новый год на катке на площади 1905 года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего с момента открытия ледовый городок в Историческом сквере посетили более 100 тыс. гостей. В этом году он посвящен Свердловскому рок-клубу и включает тематические световые фигуры, горки и лабиринты.

По данным администрации Екатеринбурга, новогодняя ночь в городе прошла без чрезвычайных ситуаций. Городские власти поблагодарили сотрудников полиции, МЧС, скорой помощи, больниц, коммунальных служб и энергетических предприятий за работу в праздничную ночь. По данным свердловского МЧС, на территории области произошло 18 пожаров.

Главный ледовый городок в Екатеринбурге

Ледовый городок, посвященный 40-летию свердловского рок-клуба, в Историческом сквере Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Входная группа «Рок-Арка»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Произведения, созданные участниками XXIV фестиваля ледовой скульптуры «Европа-Азия»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Ледовый городок, посвященный 40-летию свердловского рок-клуба, в Историческом сквере Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Карусель

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Ледовый городок, посвященный 40-летию свердловского рок-клуба, в Историческом сквере Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Произведения, созданные участниками XXIV фестиваля ледовой скульптуры «Европа-Азия»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фотозона

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

. Горка вдоль реки Исеть

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Ледовый городок, посвященный 40-летию свердловского рок-клуба, в Историческом сквере Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Ледовый городок, посвященный 40-летию свердловского рок-клуба, в Историческом сквере Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Ледовый городок, посвященный 40-летию свердловского рок-клуба, в Историческом сквере Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Произведения, созданные участниками XXIV фестиваля ледовой скульптуры «Европа-Азия»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Ледовый городок, посвященный 40-летию свердловского рок-клуба, в Историческом сквере Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

