Силовики задержали подростка по делу о пожаре в Серове, где погибли два ребенка

Свердловские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей на пожаре, задержан подозреваемый 2008 года рождения. Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, ЧП произошло в поселке Медянкино города Серова. Ранее сообщалось, что компания из 13 человек отмечала Новый год в частном доме, на утро они решили растопить печь, из-за чего и случился пожар.

По данным свердловского СКР, во время тушения нашли тела 14-летнего мальчика и 12-летней девочки. Серовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 4 лет лишения свободы.

Следователи задержали подозреваемого — это подросток 2008 года рождения, который, предположительно, пытался растопить печь с помощью воспламеняющейся жидкости. «С участием задержанного выполняется комплекс необходимых процессуальных действий»,— прокомментировал Александр Шульга.

По данным начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, один из подростков в два часа ночи без спроса взял у матери ключи от двухэтажного садового домика в коллективном саду «Совхоз Юбилейный А». Туда он пригласил компанию молодых людей, среди которых были две девочки, один юноша, недавно ставший совершеннолетним, все остальные — подростки.

«Ночь молодежь провела без приключений, а в полдень 1 января ребята, вероятно, замерзли и решили растопить печь. Один из них плеснул в топку легковоспламеняющуюся жидкость (в каком объеме — сейчас сыщики выясняют). Дальнейшие события происходили как в фильме ужасов. Здание быстро воспламенилось. Кто-то успел выбежать на улицу, а два подростка спастись не смогли. Среди погибших — двое детей, которые спали. Погибли мальчик по имени Андрей и девочка Полина, которая на вечеринку пришла вместе со своей сестрой (но ей удалось остаться в живых)»,— рассказал полковник Горелых.

Сообщается, что деревянный дом в результате пожара полностью уничтожен огнем.