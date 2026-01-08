За 11 дней фестиваль «Энергия РМК. Зима» в Екатеринбурге посетило около 300 тыс. человек

Почти 300 тыс. человек посетили фестиваль «Энергия РМК. Зима» за 11 дней, сообщили в пресс-службе РМК. Он проходит в спортивном квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге.

Одним из массовых стало празднование Рождества. На площадке были организованы народные гуляния, ярмарка уральских мастеров. В рамках праздничной программы в ледяном «Городке приключений» скоморохи играли с детьми и водили хороводы, на катке «Энергия льда» артисты представили сказку про мальчика Витю и волшебного оленя, профессиональные фигуристы театра «Воскресенье» показали ледовое шоу, выступил академический хор «Л52». На площадке «РМК Экстрим» прошли три мастер-класса: по джиббингу на сноуборде и лыжах, а также по прыжкам на наклонную подушку.

В связи с популярностью девятиэтажной горки организаторы стали продавать билеты на сеансы по полтора часа. «Если билеты кончились на сайте, они еще могут оставаться в кассах на площадке фестиваля»,— добавили в пресс-службе РМК.

Алексей Буров