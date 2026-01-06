В свердловском МЧС заявили об уходе из Telegram

Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области сообщила о прекращении публикации материалов в Telegram-канале ведомства. До момента закрытия он проработал 1 387 дней, число подписчиков на 6 января достигло 6 530 пользователей. «Искренне благодарим каждого из вас за то, что были с нами на протяжении более трех лет. Мы готовили самые оперативные и актуальные новости о работе пожарных и спасателей Свердловской области, и будем продолжать — но уже на новой платформе. Не теряй нас — мы теперь в Max»,— добавили в МЧС.

О закрытии своих Telegram-каналов также заявили главные управления МЧС по Курганской, Брянской, Кировской областям, Удмуртии, Краснодарскому краю и другим регионам. Спасатели подчеркнули, что продолжат публиковать материалы в Max.

Внедрять национальный мессенджер Max в регионах Уральского федерального округа (УрФО) начали в 2025 году. Власти заверили, что платформа «повысит эффективность работы» чиновников, позволит выстроить «интерактивное взаимодействие» с жителями и защитит данные от злоумышленников.

Василий Алексеев