По факту гибели кочегара в котельной в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело

СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) после взрыва в котельной в Нижнем Тагиле, где погиб один человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место взрыва в котельной на территории ЗАО «Нижнетагильская мебельная фабрика»

Фото: СКР Место взрыва в котельной на территории ЗАО «Нижнетагильская мебельная фабрика»

Фото: СКР

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», вечером 8 января на территории ЗАО «Нижнетагильская мебельная фабрика» произошел взрыв твердотопливного котла. В результате частично обрушилась стена котельной и возник пожар. Под завалами спасатели обнаружили труп.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, погибшим оказался рабочий 1966 года рождения. По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной случившегося могла стать аварийная работа оборудования котельной.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался местный кочегар Сергей Таланцев. «Для его напарника, чудом оставшегося в живых, отныне 8 января 2026 года теперь, очевидно, станет вторым днем рождения. Когда неожиданно из трубы резко пошел пар, он вышел на улицу, чтобы доложить по телефону сложившуюся критическую обстановку своему руководству. В момент звонка и рвануло»,— рассказал Валерий Горелых.

По его словам, жилые дома от места взрыва находятся на большом расстоянии. «На процесс отопления квартир граждан инцидент не отразился. Поврежденная котельная обогревала только складские помещения фирмы»,— пояснил он.

Алексей Буров