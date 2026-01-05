Главные новости за 5 января. Кубань, Крым, Адыгея

В течение прошедшей ночи специалисты восстановили электроснабжение в домах 4,3 тыс. жителей Краснодарского края.

Минспорт России и правительство Севастополя подписали соглашение о строительстве гребной базы «Чайка» в Инкермане. На реализацию проекта выделят 315,79 млн руб. в течение двух лет.

Снегопады в Краснодарском крае привели к отключению электричества в десяти поселениях Апшеронского района, где без света остаются около 2 тыс. жителей.

В поселке Восточном Белореченского района в трех домах из-за снега обрушились крыши. Без жилья остались 30 местных жителей.

У берегов Темрюкского района на мель село судно под флагом Вануату. Корабль с остановился в 50 м от побережья возле мыса Железный Рог. Судно следовало без груза.

В течение 4 января на территории Апшеронского района электроснабжение восстановили почти в 1 тыс. домов.

Днем 5 января в аэропортах Краснодара и Сочи суммарно было задержано около 50 рейсов на прилет и вылет.