В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются около 50 рейсов

В аэропортах Краснодара и Сочи суммарно задержаны около 50 рейсов на прилет и вылет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На прилет в Краснодар задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Стамбула, Батуми, Екатеринбурга, Ташкента, Казани и Новосибирска. На вылет — самолеты в Казань, Москву, Екатеринбург, Ташкент, Санкт-Петербург, Батуми и Новосибирск.

В Сочи на прилет от графика отстают рейсы из Батуми, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова и Кирова. На вылет задерживаются самолеты в Батуми, Москву, Санкт-Петербург, Киров, Саратов и Хургаду.

Все рейсы, задерживающиеся на прилет и вылет в аэропорту Краснодара, предварительно, должны вылететь и прилететь в течение суток 5 января.

Алина Зорина