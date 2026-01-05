Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Грузовое судно под флагом Вануату село на мель у берегов Темрюкского района

У берегов Темрюкского района на мель село судно под флагом Вануату. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Корабль с иностранным флагом остановился в 50 м от побережья возле мыса Железный Рог. Судно следовало без груза.

В результате инцидента никто не пострадал. Команда корабля в составе 11 человек самостоятельно покинула судно на спасательных шлюпках и достигла берега.

Сейчас морякам предоставляют всю необходимую помощь. Обстоятельства случившегося выясняются.

Алина Зорина

Новости компаний Все