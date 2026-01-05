Грузовое судно под флагом Вануату село на мель у берегов Темрюкского района

У берегов Темрюкского района на мель село судно под флагом Вануату. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Корабль с иностранным флагом остановился в 50 м от побережья возле мыса Железный Рог. Судно следовало без груза.

В результате инцидента никто не пострадал. Команда корабля в составе 11 человек самостоятельно покинула судно на спасательных шлюпках и достигла берега.

Сейчас морякам предоставляют всю необходимую помощь. Обстоятельства случившегося выясняются.

Алина Зорина