Грузовое судно под флагом Вануату село на мель у берегов Темрюкского района
У берегов Темрюкского района на мель село судно под флагом Вануату. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
Корабль с иностранным флагом остановился в 50 м от побережья возле мыса Железный Рог. Судно следовало без груза.
В результате инцидента никто не пострадал. Команда корабля в составе 11 человек самостоятельно покинула судно на спасательных шлюпках и достигла берега.
Сейчас морякам предоставляют всю необходимую помощь. Обстоятельства случившегося выясняются.