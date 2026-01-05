В Апшеронском районе электроснабжение восстановили почти в 1 тысяче домов

В течение 4 января на территории Апшеронского района электроснабжение восстановили почти в 1 тыс. домов. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты вернули электричество более чем в 665 частных домов Нефтегорского городского поселения, более 100 подключили в Куринском и Кабардинском сельских поселениях, а также 96 — в Тверском сельском поселении.

По данным оперштаба, специалисты аварийно-спасательных служб муниципалитета работают в круглосуточном режиме. В ликвидации последствий непогоды на территории региона задействованы 26 бригад в составе 133 человек и 46 единиц техники.

В целом во всех пострадавших от стихии районах Краснодарского края с 09:00 4 января восстановили электроснабжение в домах 9,5 тыс. человек.

Алина Зорина