В Белореченском районе из-за снега обрушились крыши трех домов

В поселке Восточном Белореченского района в трех домах из-за снега обрушились крыши. Без жилья остались 30 местных жителей, сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Сидоренко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас работает комиссия по признанию поврежденных домов аварийными. Пострадавших людей планируют переселить в новый пункт временного размещения, который находится в гостинице «Авангард».

После того как жителей переселят, возле поврежденных домов выставят круглосуточную охрану.

Алина Зорина