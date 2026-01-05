В Белореченском районе из-за снега обрушились крыши трех домов
В поселке Восточном Белореченского района в трех домах из-за снега обрушились крыши. Без жилья остались 30 местных жителей, сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Сидоренко.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Сейчас работает комиссия по признанию поврежденных домов аварийными. Пострадавших людей планируют переселить в новый пункт временного размещения, который находится в гостинице «Авангард».
После того как жителей переселят, возле поврежденных домов выставят круглосуточную охрану.