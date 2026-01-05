Снегопады в Апшеронском районе оставили без света 2 тысячи жителей

Снегопады в Краснодарском крае привели к отключению электричества в десяти поселениях Апшеронского района, где без света остаются около 2 тыс. жителей. Об этом сообщил глава района Алексей Передереев в своем Telegram-канале.

Больше всего пострадало сельское поселение Отдаленное — там полностью отключены 160 домов. В хуторе Кушинка Черниговского сельского поселения обесточены 46 домов.

Частично без электроснабжения остаются Хадыженск (78 домов), станица Нефтяная (87 домов), Нефтегорск (27 домов) и Апшеронское городское поселение (38 домов). В станице Самурская проблемы с подачей электроэнергии испытывают 47 домов, в Тверском сельском поселении — 50 домов.

Менее масштабные отключения зафиксированы в Кабардинском (7 домов), Куринском (20 домов) и Кубанском (28 домов) сельских поселениях.

Для устранения последствий непогоды привлечены 26 ремонтных бригад общей численностью 133 человека и 46 единиц спецтехники. Энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения и обработке поступающих заявок от граждан.

«Ъ-Кубань» писал, что в Апшеронском районе за ночь на 5 января восстановили электроснабжение в свыше 1,8 тыс. домовладениях после масштабных отключений.

Алина Зорина