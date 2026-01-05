Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ночью на Кубани восстановили электроснабжение в домах 4,3 тысячи жителей

В течение прошедшей ночи специалисты восстановили электроснабжение в домах 4,3 тыс. жителей Краснодарского края. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас аварийные бригады продолжают круглосуточную работу, начавшуюся 31 декабря 2025 года. В регионе из-за налипания мокрого снега на провода и деревья произошли обрывы линий электропередачи, что привело к масштабным отключениям в нескольких районах края.

«Ъ-Кубань» писал, что снегопады в Краснодарском крае привели к отключению электричества в десяти поселениях Апшеронского района, где без света остаются около 2 тыс. жителей.

Алина Зорина

