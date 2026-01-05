В Севастополе построят базу для гребного спорта за 316 млн рублей

Минспорт России и правительство Севастополя подписали соглашение о строительстве гребной базы «Чайка» в Инкермане. На реализацию проекта выделят 315,79 млн руб. в течение двух лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора территории Михаила Развожаева.

Финансирование распределяется равными частями — по 157,9 млн руб. в 2026 и 2027 годах. Объект планируют ввести в эксплуатацию к концу 2027 года. Общая площадь базы составит 2 тыс. кв. м. Двухэтажное здание сможет одновременно принимать 60 спортсменов за смену.

Новый центр предназначен для тренировок сборных команд России по гребным видам спорта. Также там будут готовить спортивный резерв Севастополя и проводить учебно-тренировочные сборы.

Алина Зорина