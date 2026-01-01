Главные новости за 1 января. Кубань, Крым и Адыгея

В ночь на первое января 2026 года в станице Северской Краснодарского края пострадали два частных дома. По информации, опубликованной региональным оперштабом в Telegram, причиной происшествия стало падение фрагментов беспилотного летательного аппарата.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края, 24 — над акваторией Азовского моря, говорится в сводке Минобороны России.

В медицинские учреждения Крыма поступают раненые в результате атаки ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области. Об этом сообщила советник главы Крыма Ольга Курлаева.

Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов призвал жителей города, предпринимателей и владельцев недвижимости помочь в устранении последствий мощного снегопада, который обрушился на столицу Адыгеи 31 декабря и привел к введению режима ЧС.

Обломки украинских БПЛА упали на территории Ильского НПЗ в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Пострадавших нет. На предприятии возник небольшой пожар, который быстро ликвидировали.

В Краснодарском крае из-за снегопада обесточены железнодорожные станции и перегоны, что привело к задержке около 50 поездов, сообщили в региональном оперштабе. Задержка поездов составляет от 47 мин до более 27 часов.

Из-за непогоды 43 тыс. жителей Краснодарского края остались без электричества, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По словам главы региона, причиной отключений стало налипание мокрого снега и обледенение проводов с деревьями.