В новогоднюю ночь на Краснодарским краем сбили 25 беспилотников ВСУ

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского кркая, 24 — над акваторией Азовского моря, говорится в сводке Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, больше всего БПЛА — 61 — были сбиты над территорией Брянской области. Также 23 дрона уничтожено над Тульской областью, 16 — над Республикой Крым, 12 — над Московским регионом, включая девять аппаратов, летевших на Москву, и семь — над Калужской областью.

Всего над регионами России за ночь военнослужащие сбили 168 БПЛА.

Наталья Решетняк