Два частных дома в Северском районе Кубани пострадали после атаки БПЛА

В ночь на 1 января 2026 года в станице Северской Краснодарского края были повреждены два частных дома. Инцидент, как сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале, связан с падением обломков беспилотного летательного аппарата.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По предварительным данным, крыши и оконные конструкции жилых построек получили повреждения в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА. Пострадавших среди местного населения нет.

На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Они проводят осмотр территории, собирают материал для установления всех обстоятельств инцидента.

Мария Удовик

