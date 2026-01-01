Мэр Майкопа призвал бизнес и жителей помочь в ликвидации последствий снегопада

Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов призвал жителей города, предпринимателей и владельцев недвижимости помочь в устранении последствий мощного снегопада, который обрушился на столицу Адыгеи 31 декабря и привел к введению режима ЧС.

Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Глава города попросил жителей расчистить снег у своих подъездов, на тротуарах рядом с домом, бизнес — обеспечить быструю уборку прилегающих территорий, входных групп и тротуаров.

«Сейчас критически важно общими усилиями расчистить пешеходные зоны, тротуары и подходы к зданиям, а также обеспечить подъезд к контейнерным площадкам для беспрепятственного вывоза отходов», — отметил господин Митрофанов в своем Telegram-канале.

Сильный снегопад накрыл Майкоп в ночь на 31 декабря. В результате стихии в городе прекратил работу общественный транспорт, в ряде районов ограничили подачу электричества и отопления. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

Во время снегопада погиб мужчина — на него обрушился навес частного дома. Режим чрезвычайной ситуации введен в Майкопе и пяти районах республики: Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском и Кошехабльском.

Наталья Решетняк