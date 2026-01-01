На Кубани 43 тысячи жителей остались без электричества из-за снегопада

Из-за непогоды 43 тыс. жителей Краснодарского края остались без электричества, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По словам главы региона, причиной отключений стало налипание мокрого снега и обледенение проводов с деревьями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Армавира Фото: пресс-служба администрации Армавира

Наиболее серьезные проблемы возникли в предгорных муниципалитетах. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Белореченском, Апшеронском, Курганинском, Лабинском и Усть-Лабинском районах, а также в Армавире и Сочи. Специалисты работали всю новогоднюю ночь — сейчас последствия устраняют свыше 120 аварийных бригад.

Подачу тепла восстановили практически во всем крае, кроме Белореченского района. Губернатор поручил своему заместителю Евгению Пергуну контролировать ситуацию и координировать восстановительные работы.

«Вижу ваши сообщения в соцсетях и полностью разделяю возмущение — это абсолютно справедливо», — написал господин Кондратьев в своем Telegram-канале. Он также призвал жителей соблюдать осторожность на дорогах.

Наталья Решетняк