Ильский НПЗ подвергся атаке украинских беспилотников

Обломки украинских БПЛА упали на территории Ильского НПЗ в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Произошло возгорание на площади 25 кв. м. К утру пожар ликвидировали»,— сказано в сообщении регионального оперштаба.

Ильский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России. Он занимается приемом, хранением, переработкой углеводородного сырья и отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом. НПЗ включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн т в год. В 2024 году НПЗ сократил объем переработки до 4,7 млн т (–11% год к году).

По данным Минобороны РФ, в новогоднюю ночь над территорией Краснодарского края были сбиты 25 украинских дронов.

Ночью в оперштабе Кубани сообщили, что в результате атаки ВСУ в станице Северской Краснодарского края были повреждены два частных дома.

Наталья Решетняк