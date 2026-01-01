Оперштаб Кубани: пассажиров задержанных поездов обеспечивают питанием

В Краснодарском крае из-за снегопада обесточены железнодорожные станции и перегоны, что привело к задержке около 50 поездов, сообщили в региональном оперштабе. Задержка поездов составляет от 47 мин до более 27 часов. Составы пропускают через поврежденные участки с помощью тепловозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Администрации Кавказского района и Армавира организовали передачу воды, продуктов быстрого приготовления, печенья, бутербродов и чая. Маленькие пассажиры получили детские новогодние подарки. Всего, по данным оперштаба, пассажирам доставили около 2,8 тыс. комплектов питания.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению поврежденных участков контактной сети.

Ранее сообщалось, что 31 декабря из-за снегопадов между станциями Гирей в Гулькевичском районе Кубани и Отрадно-Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети, в результате чего произошли задержки поездов. Некоторые пассажиры жаловались на отсутствие горячего питания и переполненные санузлы.

Южная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также соблюдения прав пассажиров.