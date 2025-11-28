О Евгении Куйвашеве рассказали следствию

Как стало известно «Ъ-Урал», бывший свердловский министр энергетики и ЖКХ дал несколько показаний на экс-губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по делу дочерней компании «Облкоммунэнерго» ОТСК. Обвиняемыми в мошенничестве по данному делу проходят бывшие совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Экс-губернатор региона обвиняемым не является.



Как сообщила «Ъ-Урал» адвокат Олега Чемезова Мария Кирилова, свердловский экс-министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов дал показания на бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Речь идет об уголовном деле, связанном с АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго»).

Дело было возбуждено по фактам хищений бюджетных средств в рамках при исполнении концессионных соглашений. Обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было предъявлено бывшим вице-губернатору Чемезову, бизнесмену, совладельцу «Облкоммунэнерго» Алексею Боброву, председателю совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Черных и экс-главе ОТСК Антону Боликову. Все они находятся в СИЗО и отрицают свою вину. При избрании меры пресечения части фигурантам в суде сообщалось, что показания на них дал экс-министр Николай Смирнов. Евгений Куйвашев не фигурирует в качестве обвиняемого.

По данным предварительного следствия, фигуранты, ссылаясь на необходимость возмещения затрат при исполнении нескольких концессионных соглашений, совершили хищение на сумму не менее 1 млн руб. (минимальная сумма для возбуждения уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК, в дальнейшем она как правило пересматривается в сторону увеличения) из бюджета Свердловской области. Якобы выделенные средства предназначались для развития инфраструктуры, но фигуранты направили их на погашение долгов ОТСК за топливно-энергетические ресурсы. Помимо этого в ходе процесса по избранию меры пресечения было заявлено, что ОТСК выделяли две субсидии на 508 млн руб., но обвиняемые якобы получили их по завышенной стоимости на оплату работ.

По версии обвинения, Олег Чемезов, занимая пост вице-губернатора, способствовал незаконной деятельности ОТСК. Организатором схемы следствие считает Татьяну Черных.

По данным госпожи Кириловой, из показаний господина Смирнова следует, что решение о заключение концессионных соглашений между свердловскими властями и ОТСК, основные их параметры, в том числе сумму, подлежащую выплате из бюджета региона, принимал Евгений Куйвашев. Заявляется, что тогдашний губернатор звонил на тот момент министру Николаю Смирнову с требованием заключить концессии именно на утвержденных им условиях.

В показаниях, по словам Марии Кириловой, указано, что Евгений Куйвашев принимал решения об увеличении размера платы концеденту до объявления конкурса выше величины, которая была необходима. Представители ОТСК якобы направляли письма Евгению Куйвашеву о необходимости получения субсидии, и именно он ставил на них положительные визы. Из показаний следует, что губернатор дал поручение довести до министерства ЖКХ лимиты субсидий на погашение задолженности по топливно-энергетическим ресурсам равных заявке только ОТСК. Также утверждается, что якобы глава региона распорядился провести дополнительный конкурс до выплаты субсидий ОТСК.

Помимо этого на одном из допросов Николай Смирнов дал показания и на Олега Чемезова. Защита Николая Смирнова не стала комментировать «Ъ-Урал» информацию о показаниях на Евгения Куйвашева.

Компании «Облкоммнуэнерго» и ОТСК были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Суд изъял несколько десятков активов, связанных с бизнесменами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

Сам Николай Смирнов также находится под следствием, но по другому уголовному делу. Он обвиняется во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РУ). По версии следствия, он, его первый заместитель Игорь Чикризов, заместитель министра Андрей Кислицын получили через посредника взятку свыше 4,4 млн руб. За эти деньги бывшие чиновники помогли подрядчику добиваться нужных согласований и получений технической документации.

Он признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Артем Путилов