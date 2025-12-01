Экс-вице-губернатора Олега Чемезова просят освидетельствовать в СИЗО

Защита бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова направила ходатайство в администрацию СИЗО о его медицинском освидетельствовании, сообщила «Ъ-Урал» адвокат чиновника Мария Кирилова.

По словам защитника, состояние бывшего вице-губернатора продолжает ухудшаться. у Олега Чемезова обострились заболевания из-за плохого питания и нехватки лекарств. «Он еще больше похудел, что для его состояния критично, выглядит очень плохо, двигается медленно, бледный»,— добавила Мария Кирилова.

Напомним, Олег Чемезов находится в СИЗО №7 в Челябинской области. Его арестовали 30 сентября по делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) в АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (дочернее предприятие «Облкоммунэнерго»). Согласно данным следствия, Чемезов, бизнесмен Алексей Бобров, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных, и экс-глава ОТСК Антон Боликов совершали хищения из областного бюджета при реализации концессионных соглашений. Никто из них вину не признает.

Ранее Олег Чемезов привлекался в качестве соответчика по иску об изъятии коммунальных активов у бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. В октябре по иску Генпрокуратуры РФ суд изъял часть активов, принадлежащих бизнесменам, в доход государства обратили порядка 40 компаний.

В ноябре суд удовлетворил второй иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов Алексея Боброва и Артема Бикова. Олег Чемезов также выступал там в качестве соответчика.

Экс-супруга Олега Чемезова, председатель союза женщин Свердловской области Ирина Чемезова, находится под домашним арестом до 1 января по другому делу о мошенничестве.

Полина Бабинцева